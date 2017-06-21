منظمة الصحة العالمية: أكثر من 1100 وفاة في اليمن بسبب الكوليرا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 1170 شخصا توفوا في اليمن نتيجة إصابتهم بالكوليرا مشيرة إلى أن عدد الإصابات المشتبه بها بلغ نحو ألفي إصابة يوميا.



ونقلت اف ب عن المتحدث باسم المنظمة الدولية طارق جزاريفيتش قوله للصحفيين في جنيف إن “الدمار الذي تسبب به النزاع في اليمن يزيد من صعوبة التصدي لانتشار الوباء” مضيفا أن “عدد إصابات الكوليرا المشتبه بها في ارتفاع .. فنحن نتحدث عن نحو ألفي حالة مشتبه بها يوميا” ما يعني أن اليمن يعاني الآن من أكبر انتشار لوباء الكوليرا في العالم.



ومنذ بدأت منظمة الصحة العالمية في جمع البيانات حول انتشار الكوليرا في ال27 من نيسان الماضي سجلت أكثر من 170 ألف حالة إصابة مشتبه بها في 20 من محافظات اليمن ال21 وفقا للمتحدث.



وحذرت المنظمة من أن ربع مليون شخص قد يصابون بالكوليرا بنهاية العام في اليمن فضلا عن أن ثلثي سكان البلد على حافة المجاعة.



يشار إلى أن نظام بني سعود يقود عدوانا على الشعب اليمني منذ اكثر من عامين ما أدى إلى سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى ودمار كبير في المرافق الصحية والبنى التحتية في البلاد والممتلكات العامة والخاصة.

وكالات