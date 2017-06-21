الرئيس الأسد يطلق المشروع الوطني للإصلاح الإداري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء
سيناتور أمريكي: إسرائيل قتلت الحريري بمساعدة سعودية
العراق: إطباق الحصار على داعش بعد تحرير الجسور الـ 5 بين ساحلَي الموصل
التحالف الأميركي يعلن عن إسقاط طائرة من دون طيار قرب التنف جنوب سوريا
القوات المصرية تقضي على 12 إرهابيا في شمال سيناء
البحرين تهدد بسحب جواز سفر أي من مواطنيها في حال زيارته قطر
الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيا في البقاع
أستراليا تعلق مشاركتها في “تحالف واشنطن” بعد التهديد الروسي
موسكو تحذّر طائرات «التحالف»... والجيش يسرّع عملياته نحو دير الزور
طيران “التحالف الدولي” يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 12 مدنيا بريف الحسكة
ضبط سيارة مفخخة بمواد شديدة الانفجار بريف السلمية الشرقي
«الأزمة الخليجية»: رفع سقف التحدي من الجانبين
إعادة تدوير
إرهابيون يعترفون بتلقيهم أسلحة وأموالاً من إسرائيل
الأمن العام اللبناني يوقف لبنانيا لانتمائه إلى تنظيم إرهابي

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 1100 وفاة في اليمن بسبب الكوليرا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 1170 شخصا توفوا في اليمن نتيجة إصابتهم بالكوليرا مشيرة إلى أن عدد الإصابات المشتبه بها بلغ نحو ألفي إصابة يوميا.

ونقلت اف ب عن المتحدث باسم المنظمة الدولية طارق جزاريفيتش قوله للصحفيين في جنيف إن “الدمار الذي تسبب به النزاع في اليمن يزيد من صعوبة التصدي لانتشار الوباء” مضيفا أن “عدد إصابات الكوليرا المشتبه بها في ارتفاع .. فنحن نتحدث عن نحو ألفي حالة مشتبه بها يوميا” ما يعني أن اليمن يعاني الآن من أكبر انتشار لوباء الكوليرا في العالم.

ومنذ بدأت منظمة الصحة العالمية في جمع البيانات حول انتشار الكوليرا في ال27 من نيسان الماضي سجلت أكثر من 170 ألف حالة إصابة مشتبه بها في 20 من محافظات اليمن ال21 وفقا للمتحدث.

وحذرت المنظمة من أن ربع مليون شخص قد يصابون بالكوليرا بنهاية العام في اليمن فضلا عن أن ثلثي سكان البلد على حافة المجاعة.

يشار إلى أن نظام بني سعود يقود عدوانا على الشعب اليمني منذ اكثر من عامين ما أدى إلى سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى ودمار كبير في المرافق الصحية والبنى التحتية في البلاد والممتلكات العامة والخاصة.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.