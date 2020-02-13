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منظمة الصحة: أكثر من 400 عالم من كل بقاع الأرض يجتمعون لإيجاد علاج لفيروس كورونا

أفادت منظمة الصحة العالمية، أول أمس الثلاثاء، باجتماع أكثر من 400 عالم من كل بقاع الأرض، في محاولة للتوصل إلى علاج “سريع” لفيروس كورونا الجديد.

ووفقاً لموقع منظمة الصحة، فإن رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، قال: إن “العلماء يجتمعون لبحث كيفية انتقال فيروس كورونا الجديد، واكتشاف اللقاحات المحتملة للفيروس”.

ولفتت المنظمة إلى أنه من المقرر أن يستمر الاجتماع على مدار يومين تقريباً في جنيف، بهدف وقف تفشي الفيروس وإنقاذ أرواح الآلاف والملايين.

وأوضحت المنظمة أنه من المقرر أيضاً أن يناقش الـ400 عالم مصدر الفيروس الأصلي، سواء من الخفافيش أو غيرها، ومعرفة كيفية وصوله إلى البشر وهل وصل عن طريق حيوانات أخرى مثل الثعابين أو آكل النمل الحرشفي.

وكان مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة وأستراليا قد بدؤوا في استخدام تقنية جديدة يمكنها أن تساعد في تطوير سريع للقاح مضاد للفيروس المذكور.

وأوضح عدد من العلماء أنه عادةً ما يستغرق التوصل إلى أي لقاح سنوات طويلة، تشمل عملية مطولة من الاختبار على الحيوانات والتجارب السريرية على البشر والموافقات التنظيمية.

يذكر أن السلطات الصينية أعلنت عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات حتى اليوم 1016، فيما بلغ عدد الإصابات 42638.