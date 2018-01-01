منذر: الجولان السوري المحتل حق سيادي لسورية وغير خاضع للتفاوض

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة منذر منذر أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الوطن السوري وهو حق سيادي غير قابل للتفاوض أو التنازل.





وضمن كلمته في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط ذكر منذر الدول الأعضاء بأن الكيان الإسرائيلي يتعاون بشكل مستمر وممنهج مع التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على المنطقة المحاذية للجولان السوري المحتل، مستنكرا تجاهل الجلسة الحديث عن قضية الجولان والقرارات الدولية المتصلة فيها.





وطالب منذر مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية ضد الاحتلال الإسرائيل، مؤكدا أن المستوطنين الإسرائيلين سيغادرون الجولان عاجلا أو آجلا.





وفيما يخص الوضع في فلسطين المحتلة، قال منذر “إن استخدام الولايات المتحدة الفيتو حول وضع القدس يؤكد استهتارها بالقوانين الدولية”.





واعتبر القائم بالأعمال لوفد سورية أن الولايات المتحدة “لم ولن تكون طرفاً نزيها أو مؤهلاً لأي حل”، مؤكدا أن وقوف المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني أكد محدودية التأثير الأمريكي.



