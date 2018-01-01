نشرة أخبار المساء 26 /1/2018
العدوان التركي على عفرين: إغلاق عشرات المدارس واستشهاد أسرة مؤلفة من 7 أشخاص
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضيرات لمؤتمر سوتشي والعدوان التركي على عفرين
العثور على ألغام إسرائيلية ومواد سامة وأسلحة من مخلفات "داعش" في دير الزور
أي مصير ينتظر الأكراد في سورية؟
أنقرة لواشنطن: «المنطقة الآمنة» تحتاج إلى الثقة..و«مقاطعة عفرين» تطلب دعم دمشق.
عفرين: بداية أم نهاية أزمات؟
يوم محادثات صامت في «فيينا 1»
الجيش يحبط هجوما لتنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بريف دير الزور ويقضي على 25 من إرهابييه
ارتفاع عدد ضحايا العدوان التركي على عفرين إلى 141 مدنياً بين شهيد وجريح
15 مدنياً ضحايا مجزرة جديدة لـ “تحالف واشنطن” بريف دير الزور
مجلس الشعب يقر تعديلات المرسوم 66 لعام 2012 لإحداث مناطق تنظيمية في المحافظات
زاخاروفا: توجيه دعوات لـ 1600 سوري للمشاركة في مؤتمر سوتشي
موسكو: سياسة الغرب بشأن إعادة إعمار الرقة ستبقيها تحت الأنقاض
أخبار غير مؤكدة عن دعوة «حماية الشعب» الجيش السوري لدخول عفرين

منذر: الجولان السوري المحتل حق سيادي لسورية وغير خاضع للتفاوض

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة منذر منذر أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الوطن السوري وهو حق سيادي غير قابل للتفاوض أو التنازل.

وضمن كلمته في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط ذكر منذر الدول الأعضاء بأن الكيان الإسرائيلي يتعاون بشكل مستمر وممنهج مع التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على المنطقة المحاذية للجولان السوري المحتل، مستنكرا تجاهل الجلسة الحديث عن قضية الجولان والقرارات الدولية المتصلة فيها.

وطالب منذر مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية ضد الاحتلال الإسرائيل، مؤكدا أن المستوطنين الإسرائيلين سيغادرون الجولان عاجلا أو آجلا.

وفيما يخص الوضع في فلسطين المحتلة، قال منذر “إن استخدام الولايات المتحدة الفيتو حول وضع القدس يؤكد استهتارها بالقوانين الدولية”.

واعتبر القائم بالأعمال لوفد سورية أن الولايات المتحدة “لم ولن تكون طرفاً نزيها أو مؤهلاً لأي حل”، مؤكدا أن وقوف المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني أكد محدودية التأثير الأمريكي.

وذكر منذر في ختام كلمته أن “النظام السعودي مستمر في دعم الإرهابيين في سورية بالسلاح والمواد الكيميائية” مؤكدا أنه المسؤول الأول والأخير عن الإرهاب في جميع دول العالم.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.