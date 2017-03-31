مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة: "بالكندرة" سيُضرب كل من يعادي إسرائيل

هددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية (ايباك) بضرب كل من يعادي إسرائيل بـ "الكندرة"

وقالت هايلي إن "زمن التقريع بإسرائيل قد ولى، وأنا أرتدي حذاء ذا كعب عال ليس من باب الموضة، بل لأضرب به مجددا في كل مرة يحدث فيها شيء خاطئ".



وتابعت المندوبة الأمريكية "يوجد مدير شرطة جديد في المدينة، وإدارة ترامب تختلف عن إدارة أوباما فيما يتعلق بالتعامل مع اسرائيل، وأنا لم أتي إلى هنا كي ألعب، بل لتأكيد عودة الولايات المتحدة للقيادة، إن القرار 2234 الذي صدر في نهاية العام المنصرم(قرار ادانة الاستيطان الإسرائيلي) كان بمثابة ركلة في البطن، شعرت بها الولايات المتحدة".



وأكدت المسؤولة الأمريكية أمام الحضور أن هذا الشيء لن يتكرر مستقبلا.