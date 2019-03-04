منخفضنا مستمر والفعالية تشتد على المناطق الشمالية وغيرها

تشتد الفعالية أكثر على المناطق الشمالية و الشمالية الغربية والساحلية من سوريا وأجزاء من المنطقة الوسطى خصوصاً حماه والمنطقة الجنوبية خصوصاً السويداء , وهبات رياح نشطة عامة , وفعالية أضعف عموماً على دمشق و البادية و الشرق السوري.



يذكر أن ساعات صباح الأمس بدأت مشمسة لطيفة صباحاً و أصبحت غائمة كلياً ماطرة على فترات بزخات خفيفة و عشوائية , كما أغلب المناطق السورية الداخلية واستمرت حتى ساعات ليل اليوم , وكانت الهطولات غزيرة أحياناً في أجزاء من حلب و حماه حسب مراسلنيا , وأيضاً في السواحل السورية تم تسجيل هطولات غزيرة على فترات صاحبها البروق وتشكل تورنيدو بحري أو ما يعرف عند أهل الساحل بتنين البحر في كل من جبلة و طرطوس ولكن سرعان ما تلاشى بالبحر