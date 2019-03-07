منخفض جوي يؤثر على البلاد مع فرصة لهطل زخات مطر فوق مناطق متفرقة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة يترافق بكتلة هوائية رطبة نسبيا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات شديدة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويوم الجمعة يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام كما تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع استمرار نشاط سرعة الرياح الشمالية الغربية.



وبينت النشرة أن درجات الحرارة ستوالي ارتفاعها يوم السبت لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.