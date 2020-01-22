منخفض جوي مصحوب بكتلة قطبية باردة.. وإدارة المرور تخصص أرقام للاستعلام عن حالة الطرق

أفادت الأرصاد الجوية ، بأن درجات الحرارة في سورية ستميل للارتفاع قليلاً اليوم، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر فوق المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة، أما ليلاً فيكون الطقس شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع والجليد فوق المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية.



بدورها، صفحة “هوى الشام”، أوضحت أن الأجواء المستقرة ستستمر حتى صباح غداً الخميس، واعتباراً من ساعات ظهر أو بعد ظهر الخميس تتأثر سورية بمنخفض جوي مصحوب بكتلة قطبية شديدة البرودة وهي الأبرد من بداية موسم الشتاء ستعمل على هطولات مطرية عامة على فترات وثلوج على ارتفاعات عالية وتصبح منخفضة.



ولفتت الصفحة إلى أن الحالة ستكون سريعة تبدأ بعد ظهر الخميس وتنتهي عصر يوم الجمعة بفعالية متوسطة وهبات رياح نشطة.



أيضاً، إدارة المرور في وزارة الداخليةأوضحت أن جميع الطرق بالمحافظات السورية سالكة عدا عدة طرق في محافظتي اللاذقية والسويداء غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.



وكانت إدارة المرور نصحت السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.