منخفض جوي قطبي المنشأ السبت القادم

توقعت مديرية الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اعتبارا من يوم السبت القادم بمقدمة منخفض جوي قطبي المنشأ في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وحول الأوضاع الجوية خلال الأيام القادمة من 7 حتى 12 من الشهر الجاري بين المتنبئ الجوي عبد العزيز ناصر أنه “من المتوقع أن يكون الجو يوم السبت القادم غائما جزئيا بشكل عام وتتكاثر الغيوم المنخفضة بعد الظهر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع احتمال هطل زخات من المطر مصحوبة بالرعد فوق تلك المناطق كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية على المنطقة الساحلية لتتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة والبحر عالي ارتفاع الموج كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها”.



وتوقع ناصر أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية يوم الأحد القادم ويكون الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم ويستمر هطل الأمطار فوق أغلب المرتفعات التي تزيد على 1400 متر وتبقى الرياح جنوبية غربية نشطة إلى شديدة تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.



في حين يستمر هطل الأمطار الغزيرة والمصحوبة بالرعد يوم الاثنين القادم فوق أغلب المناطق مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد على 1200 متر كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة ويطرا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.



وأشار ناصر إلى أنه من المتوقع أن تضعف الفعالية الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وخاصة فوق المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة مع احتمال تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1200 متر وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام وتخف سرعة الرياح الجنوبية الغربية تدريجيا.



وتميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها يوم الخميس القادم ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة.

سانا