منخفض جوي عميق واستمرار هطول الأمطار في معظم المناطق وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية

تأثرت البلاد في اليومين الماضيين بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة أدى إلى هطول الأمطار فوق أغلب المناطق كانت غزيرة في المناطق الجنوبية والغربية في حين سيتعمق هذا المنخفض بشكل أكبر نتيجة تدفق تيارات شمالية قطبية شديدة البرودة.



وقال المتنبئ الجوي عبد العزيز ناصر . “إن فعالية المنخفض الجوي سوف تزداد خلال اليومين القادمين مع استمرار هطول الأمطار في معظم المناطق وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية مع انخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية”.



وأضاف ناصر.. “يكون الجو اليوم غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد والهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج”.



وبالنسبة ليوم غد الأربعاء أشار ناصر إلى أن درجات الحرارة ستوالي انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية والجو غائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا ويستمر هطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد على 1200 متر والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة.



وبين ناصر أن درجات الحرارة يوم الخميس القادم توالي انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو باردا ومتقلبا بين الغائم جزئيا والغائم ويستمر هطل زخات من المطر فوق أغلب المناطق مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد على 900 متر أما خلال الليل فيحذر من تشكل الصقيع والجليد في كل المناطق.



وتوقع ناصر أن تضعف الفعالية الجوية يوم الجمعة القادم ويصبح الجو بين الصحو والغائم جزئيا كما تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها.



وبالنسبة لكميات الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم بينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة الاصلاح الزراعي أن كميات متفاوتة من الأمطار هطلت في معظم المحافظات حيث كان أغزرها 16 مم في القدموس بمحافظة طرطوس و5ر9 مم في القرداحة و5ر6 في القطيلبية بمحافظة اللاذقية.



ففي حماة سجلت كمية الأمطار .. وادي العيون 7 مم وعين حلاقيم 8 مم والرصافة 6 مم وربعو 4 مم ومدينة حماة 5ر3 مم ومحردة 3 مم و الحميري 5ر2 مم والسلمية 5ر1 مم.



وفي الغاب سجلت كمية الأمطار في الكريم 8 مم وأفاميا 4 مم و شطحة 3 مم وعين الكروم والسقيلبية 2 مم.



وفي محافظة طرطوس سجلت كمية الأمطار في المدينة 3ر6مم وبانياس 6 مم وحمام واصل 5 مم والشيخ بدر 5ر4 مم والدريكيش 4 مم وصافيتا 1مم.



أما في محافظة حمص فسجلت كمية الأمطار في القصير 5ر8 مم والقريتين 7مم والناصرة 5 مم وقلعة الحصن 5ر4 مم والعريضة 4 مم وفي كل من مرمريتا وتلكلخ 5ر3 مم وشين 3 مم والمخرم 2 مم ومدينة حمص 1 مم.



وفي السويداء سجلت كمية الأمطار في المدينة 3مم وعين العرب 5ر2 مم وصلخد 2مم وفي كل من شهبا والصورة الصغيرة 1مم.



وفي درعا سجلت كمية الأمطار في تل شهاب 5 مم ومدينة درعا 4 مم وبصرى 3مم.



أما ريف دمشق فسجلت كمية الأمطار في النبك 3ر1 مم.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: