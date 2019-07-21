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منحوتات متنوعة لـ 15 فناناً ضمن ملتقى النحت على الخشب

منحوتات متنوعة لـ 15 فناناً ضمن ملتقى النحت على الخشب

منحوتات متنوعة بخامة الخشب قدمها 15 فنانا من مختلف المحافظات ضمن ملتقى النحت القطري الثالث على الخشب في السويداء الذي حمل عنوان (الفن لغة الجمال).


الملتقى الذي يستضيفه معهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية تلاقت فيه أفكار المشاركين وجسدت في أعمال نحتية عكست تجارب متعددة وخبرات مكتسبة من الحياة الإنسانية.

النحاتة عهد القطان من حلب أوضحت أن الملتقى يعطي خبرات إضافية عبر التعرف على أساليب الفنانين المشاركين وطريقتهم بالعمل مبينة أنها أظهرت في عملها “احتواء المرأة السورية للجميع زمن الحرب” مع التركيز على جماليتها من خلال الأسلوب التعبيري.

وفي عملها (امرأة تعزف على قيثارة الحياة) تترك النحاتة دارين الشلق من دمشق فسحة لذهن المشاهد لتحليل ما يراه وإبراز ما يمر به الإنسان في حياته مبدية سعادتها بتجربتها في الملتقى الذي يقرب الفنانين من بعضهم رغم وجود فوارق في أعمارهم.


وعبر مجسم نحتي من خشب الكينا بارتفاع 170 سنتيمترا يقدم هادي عبيد من ريف دمشق طرحا جديدا بالنسبة له لوجهين ضخمين لرجل وامرأة ملفوفين برسالة تحمل ذكرياتهما وظروف الحياة الصعبة.

ومع توظيف الأدب بالنحت في أولى تجاربه مع الخشب يظهر النحات حسان فريد حسان مجسما مأخوذا من رواية (الشيخ والبحر) يبرز معنى التحدي والصمود دون إغفال القيم التشكيلية والجمالية للعمل.

منحوتة لشجرة يتفرع منها رجل وامرأة بما يرمز إلى علاقتهما كأساس لبناء المجتمع أنجزتها النحاتة سوزانا أبو سعدى كعمل تعبيري إيحائي حاولت خلاله معالجة الكتلة بالفراغ والنسبة والتناسب رغم أنها وجدت أن التعامل مع الخشب أصعب من الحجر.

مدير الملتقى الفنان النحات محمد فؤاد جودية أوضح أن الملتقى أظهر تقنيات وأسلوب الفنان وما أراد إيصاله عبر الخشب ليحوله إلى تحفة فنية بحيث نطقت بأعمال يرتقي بعضها إلى العالمية بامتياز موضحا أن الملتقى أول تجربة في التعاون مع القطاع الخاص عبر مجموعات شركات ريتال ما يؤكد أهمية توظيف رأس المال في الفن والتشاركية مشيرا إلى أن الملتقى جزء من مشروع فني يهدف لإقامة حدائق نحتية في السويداء تجمع أعمالا من داخل سورية.


ووفق الزائر الفنان التشكيلي محمد مسعود فإن المعرض شكل فرصة لتبادل الخبرات والاحتكاك وتعزيز روح التنافس الشريف وتميزت بعض أعماله بمستوى متقدم يعكس إمكانيات النحات السوري.
يشار إلى أن الملتقى الذي تقيمه وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة السويداء واتحاد الفنانين التشكيليين العرب في سورية سيختتم فعالياته الثلاثاء القادم.

 

 


سانا