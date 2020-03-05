منحة صينية لسوريا بقيمة 14 مليون دولار

قدمت الحكومة الصينية منحة مالية بقيمة 14 مليون دولار للحكومة السورية، لتمويل مجموعة من الاحتياجات ذات الطابع الإنساني.



وتأتي المنحة بموجب اتفاقية وقعت الأربعاء بين سوريا والصين، في هيئة التخطيط والتعاون الدولي، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين.



وبين رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني الذي وقع الاتفاقية عن الجانب السوري ، أن المنحة تأتي ضمن سلسلة المنح المقدمة من الحكومة الصينية، وهي الخامسة منذ عام حيث بلغت القيمة الإجمالية للمنح حتى الآن 400 مليون يوان صيني بما يقارب 60 مليون دولار.



وأشار صابوني إلى أنه سيتم استخدام هذه المنحة في تمويل مجالات مختلفة تتعلق بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب الإرهابية وتداعياتها على الشعب السوري مبينا أن المنح السابقة استخدمت في مجالات الصحة والبيئة والتعليم.



وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق “فيونغ بياو” الذي وقع الاتفاقية أنها تندرج في إطار التعاون بين الحكومتين وتؤكد على عمق العلاقة الثنائية، معربا عن استعداد بلاده لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة للشعب السوري ومتمنيا تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب.



يذكر أن الصين أعلنت سابقا انها ستقدم منحة لسوريا قدرها 4152 طن من الأرز، على ان تشحن بدفعات تتراوح الواحدة منها بين 1000 إلى 1200 طن، ووصلت أولى الدفعات في اذار من العام 2019.

سانا