منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب
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منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب

قررت الحكومة في جلستها اليوم منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب مناصفة بينهما بدلا من منحهما /50%/ منه

في حال وجود أكثر من شهيد في الأسرة يتم منح فرصة توظيف إضافية لأحد أفرادها.

وكذلك السماح لأخوة الشهيد الأعزب التقدم إلى المسابقات المحجوزة شواغرها بنسبة / ٥٠ / % لدى الجهات العامة ومنح أحد إخوة الشهيد الأعزب درجات تثقيل تتناسب وعدد شهداء أسرته عند التقدم للمسابقات، وإلغاء شرط الحصول على شهادة التعليم الأساسي للفئتين الرابعة والخامسة من المتقدمين.

 

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