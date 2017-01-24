قررت الحكومة في جلستها اليوم منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب مناصفة بينهما بدلا من منحهما /50%/ منه



في حال وجود أكثر من شهيد في الأسرة يتم منح فرصة توظيف إضافية لأحد أفرادها.



وكذلك السماح لأخوة الشهيد الأعزب التقدم إلى المسابقات المحجوزة شواغرها بنسبة / ٥٠ / % لدى الجهات العامة ومنح أحد إخوة الشهيد الأعزب درجات تثقيل تتناسب وعدد شهداء أسرته عند التقدم للمسابقات، وإلغاء شرط الحصول على شهادة التعليم الأساسي للفئتين الرابعة والخامسة من المتقدمين.

رئاسة مجلس الوزراء