منح روسية لطلاب الدراسات العليا في سورية.. لا يعطي الخريجين الحق بمعادلة الشهادة

أصدر وزير التعليم العالي عاطف نداف قرار الإعلان عن عدد من المنح الخاصة لمرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) إلى روسيا الاتحادية لعدد من الاختصاصات باستثناء الاختصاصات الطبية والتمريض للعام الدراسي (2018-2019).





وبموجب الشروط والتعليمات الواردة، يخصص لأبناء الشهداء نسبة 10 بالمئة من المنح الدراسية المتاحة، وفي حال لم يتقدم أحد منهم تضاف المنح الشاغرة إلى بقية المنح، ولا يمكن للطالب التقدم لأي إعلان تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج الإعلان التي تقدم إليها.





كما لا يحق للطلاب المستنكفين من إعلانات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا الإعلان إلا في حال كانوا قد تقدموا بطلب الاستنكاف ضمن الموعد المحدد، ويحق للطلاب الناجحين في الإعلان التقدم بطلب استنكاف خلال المدة المحددة.





وبيّن الإعلان أنه يتم تفاضل القبول على المنح على أساس معدل الإجازة الجامعية بالنسبة لخريجي الماجستير، وعلى أساس معدل الإجازة تضاف له ثلاث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه، على أن يتم الفصل بين المتقدمين من خريجي الكليات التطبيقية وغير الخريجين منها، وأن تتم المفاضلة بين كل منهم على حدة.





وتعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي نفقة خاصة على حساب الطالب ولا يترتب عليه أية التزامات تجاه الدولة، كما أن القبول في المنحة لا يعطي الحق بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطلاب الخريجون بعد انتهاء دراستهم، على أن يستمر التسجيل حتى موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 20 الشهر الجاري.





وتتضمن معدلات القبول المطلوبة من الجانب الروسي بالنسبة للمرشحين لدرجة الماجستير 70 بالمئة بالنسبة لخريجي الكليات التطبيقية، و65 بالمئة بالنسبة لخريجي الكليات غير التطبيقية، أما بالنسبة للمرشحين لدراسة الدكتوراه أن يكون حاصلاً على معدل لا يقل عن 75 بالمئة في درجة الماجستير.





وعن التزامات الجانب الروسي فتشمل الإعفاء من رسوم الدراسة وراتب شهري والإقامة في السكن الجامعي بالشروط المطبقة على الطلاب الروس، وسنة دراسية كاملة لتعليم اللغة الروسية في الكليات التحضيرية للجامعات، ولا تدخل ضمن مدة الدراسة، على أن يلتزم الطالب مالياً في حال قبوله بنفقات السفر ذهاباً وإياباً ونفقات بوليصة التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا والتي لا تتجاوز قيمتها 250 دولاراً سنوياً، وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها والتي تشمل ماهية المنحة.





وبيّن وزير التعليم العالي أن هذه المنح المخصصة لطلاب الماجستير والدكتوراه هي من أصل الـ500 منحة المقدمة من الجانب الروسي للطلاب السوريين سنوياً.





وأشار النداف إلى أن عدد المنح المقدمة جيد ويتم إعلان الأسماء تباعاً للاستفادة من المنح الدراسية على مدار العام لمرحلتي الإجازة والدراسات العليا، على أن تصدر وفق إعلان يتقدم الطالب بموجبه للاستفادة من المنحة الروسية.



