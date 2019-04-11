منح دراسية مقدمة من الهند للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن عدد من المنح الدراسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في مختلف الاختصاصات المتوفرة في الجامعات الهندية باستثناء الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2019-2020.

واشترطت الوزارة في إعلانها للتقدم إلى منح المرحلة الجامعية الأولى أن يكون الطالب من حاملي الجنسية العربية السورية وأن يكون حاصلاً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو الأدبي لدورتي 2017 و2018 على ألا يقل المعدل العام لمجموع درجاته بعد طي درجة مادة التربية الدينية عن 60 بالمئة.



وبالنسبة لمرحلة الدراسات العليا اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة جامعية بتقدير جيد على الأقل وأن تكون متوافقة مع درجة الماجستير وكذلك يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير جيد على الأقل بالنسبة للمتقدمين لدراسة الدكتوراه.



وخصصت الوزارة نسبة 10 بالمئة من المنح الدراسية لأبناء الشهداء وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 7-7-2013 وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.



ولفتت الوزارة إلى أن المنح تتضمن إعفاء من رسوم الدراسة والإقامة في السكن الجامعي في حين يلتزم الطالب مالياً في حال قبوله بنفقات السفر ذهاباً وإياباً وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقاً مؤكدة أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية الهند ويحق للطلاب المتقدمين استرجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم بين الناجحين.



ويبدأ تقديم الطلبات إلى النافذة الواحدة في الإدارة المركزية اعتباراً من الخميس 11-4-2019 ولغاية يوم الثلاثاء 30-4-2019.



ويمكن للراغبين بمعرفة مزيد من التفاصيل الاطلاع عليها عبر موقع الوزارة الالكتروني.

سانا