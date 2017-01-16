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منح ترخيص منشأة لصناعة الشواحن الكهربائية الالكترونية في درعا

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا خلال اجتماعه اليوم على منح ترخيص مؤقت لمنشأة تختص بصناعة الشواحن الكهربائية الالكترونية للموبايلات والمراوح واللمبات باستخدام الليدات على العقار رقم 2376 بمنطقة جباب العقارية.

كما بحث المكتب موضوع تسوية منشاة خزن وتبريد على العقار 1070 بمنطقة عالقين العقارية وبناء مستوصف في بلدة عالقين وناقش تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية المتضمن تدقيق وتفتيش قيود وحسابات مجلس بلدة عين ذكر لعام 2015 مع إجراء الرقابة الآنية .

وأشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس إلى ضرورة انجاز خدمات المواطنين بالسرعة المطلوبة خاصة ما يتعلق بالمنشات الصناعية والحرفية داعيا إلى توخي الدقة عند تدقيق وتفتيش قيود وحسابات مجالس المدن والبلدات بما يسهم في الحفاظ على المال العام.

ووافق المكتب في جلسته الماضية على تسوية بناء لمنشأة تختص بصناعة الكرتون على العقار رقم 205 من منطقة عالقين العقارية وفق القوانين والأنظمة.

سانا

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