منح ترخيص لتنفيذ معمل أدوية في طرطوس برأسمال 200 مليون ليرة

وذكر مدير صناعة طرطوس عمار علي أن موقع المعمل في قرية المنطار منطقة الحميدية بطرطوس ويوفر 50 فرصة عمل وسينتج مختلف أنواع الأدوية على أشكال صلبة كبوسلات وحبوب إضافة إلى الأشكال السائلة /مختلف أنواع الشرابات/.