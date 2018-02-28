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منح ترخيص لتنفيذ معمل أدوية في طرطوس برأسمال 200 مليون ليرة

 

منحت مديرية صناعة طرطوس ترخيصاً لتنفيذ معمل للأدوية في المحافظة باسم شركة سيفارما للأدوية برأسمال قدره 200 مليون ليرة.

وذكر مدير صناعة طرطوس عمار علي أن موقع المعمل في قرية المنطار منطقة الحميدية بطرطوس ويوفر 50 فرصة عمل وسينتج مختلف أنواع الأدوية على أشكال صلبة كبوسلات وحبوب إضافة إلى الأشكال السائلة /مختلف أنواع الشرابات/.

يشار إلى أن مديرية الصناعة منحت خلال العامين الماضيين أيضاً ترخيصين لمعملي أدوية الأول لشركة غودن فارما الذهبية وهيومن فارما للأدوية.

المصدر: سانا

 

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