منتخبنا الوطني ينتصر على الصين في التصفيات الآسيوية المشتركة

تمكن منتخبنا الوطني من تحقيق انتصار على منتخب الصين بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الخامسة من حسابات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وسجل أهداف المنتخب السوري أمام الصين أسامة أومري في الدقيقة التاسعة عشر والدافع الصيني لينبينغ زانغ بالخطأ في مرماه بعد عرضية من عمر خريبين في الدقيقة السادسة والسبعين.



فيما سجل للصين الجناح وي لي بعد خطأ دفاعي من المنتخب السوري في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.



وبعد انتصار المنتخب السوري على الصين في المباراة التي جرت على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في مدينة دبي، عزز نسور قاسيون صدارتهم للمجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة.



ورفع المنتخب السوري رصيده إلى 12 في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد المنتخب الصيني عند 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الفلبين صاحبة المركز الثالث.



وبهذه المباراة أيضاً، حافظ المنتخب السوري على سلسلة انتصاراته في التصفيات الآسيوية المشتركة بعد 4 مباريات كاملة انتصر فيها جميعاً، كما تمكن من هز شباك المنتخب الصيني بهدفين، الذي دخل المباراة بشباك نظيفة بعد 4 جولات في التصفيات.



ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الخامسة:



المنتخب السوري 12 نقطة من 4 مباريات بـ4 انتصارات.

المنتخب الصيني 7 نقاط من 4 مباريات بانتصارين وهزيمة وتعادل.

المنتخب الفليبيني 7 نقاط من 4 مباريات بانتصارين وهزيمة وتعادل.

المنتخب المالديفي 3 نقاط من 4 مباريات بانتصار وحيد و3 هزائم.

منتخب غوام 0 نقطة من 4 مباريات بـ4 هزائم.