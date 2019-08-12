منتخبنا الوطني لكرة القدم ينهي مشاركته بغرب آسيا بخسارة أمام فلسطين

تعرض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يوم أمس، إلى الخسارة أمام نظيره الفلسطيني، في ختام لقاءات المجموعة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة بالعراق.



وسجل أهداف منتخبنا كل من، خالد المبيض، وفراس الخطيب، ومارديك مارديكيان.



وبهذه النتيجة ورفع منتخب فلسطين رصيده، إلى 7 نقاط، وتساوى بعدد النقاط مع العراق متصدر قائمة المجموعة الأولى، وبانتظار نتيجة مباراته أمام اليمن.



بينما بقي منتخبنا في قاع ترتيب المجموعة الولأى، برصيد نقطتين من تعادلين.