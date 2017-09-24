منتخبات سورية تواصل منافساتها في دورة الألعاب الآسيوية للصالات في تركمانستان

تواصل منتخبات سورية منافساتها في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات والفنون القتالية المقامة في تركمانستان بمشاركة أكثر من ستة آلاف لاعب ولاعبة من 22 دولة وتستمر حتى الأربعاء القادم.

وتأهل الفارسان عمر حمشو وأحمد حمشو إلى الدور النهائي لمسابقة الفردي في القفز على الحواجز بعد أن اجتازا الأدوار التأهيلية حيث اجتاز عمر المسالك بخطأ واحد وأحمد من دون أخطاء ليتأهلا إلى الدور النهائي بمشاركة 15 فارسا.

ويلتقي منتخبنا بكرة السلة للسيدات 3 ضرب 3 مع نظيره التايواني عند الرابعة عصرا في الدور ربع النهائي من المسابقة بعد فوزين مستحقين في الدور الأول على الدولة المضيفة 21-14 وعلى منغوليا 13-9.

وتبدأ اليوم أيضا منافسات الكيك بوكسينغ التي تستمر أربعة أيام ويمثلنا فيها وائل السعيد وابراهيم الحسن وأمجد حشمة وسمر عبد الله.

ومع نهاية الأسبوع الأول من الدورة كان لأبطالنا في ألعاب القوى والفروسية والكوراش مكان على منصات التتويج وارتفع علم سورية عالياً في سماء العاصمة عشق أباد وسط متابعة كبيرة وتشجيع جماهيري كبير.

البطل مجد الدين غزال افتتح التتويج بنيله الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي برقم جديد للصالات قدره 226 سم وثاني الميداليات كانت برونزية الفرق التي نالها منتخب الفروسية المؤلف من أحمد وعمر حمشو ومصطفى زنداقي ومحمد جوبراني كما أحرزت لاعبة الكوراش حسنة السعيد ميدالية برونزية.

وبعيداً عن التتويج وفي المشاركات التي توقفت عند حدود الأدوار الأولى لعبت الخبرة دورها كما حصل مع المصارع محمد فداء الدين الأسطة بوزن 70 كغ عندما خسر بصعوبة كبيرة أمام بطل طاجيكستان ولم تحسم المواجهة إلا باللحظات الأخيرة كما ان التفاوءل كان العنوان الأبرز لمشاركة الكوراش ولا سيما أن النصر بدأ من عند اللاعب مهند شام بفوزه على لاعب عراقي قبل أن يخسر مع لاعب طاجيكي كذلك فعل زميله محمد قاسم بالفوز على لاعب من الهند وخسر بعده ذلك أمام بطل تايوان وتعرض لإصابة قاسية استدعت نقله للمشفى واللاعبة صباح خضر حذت حذو رفاقها عندما فازت بداية على بطلة الهند وخسرت مع بطلة البلد المضيف والأمر ذاته تكرر مع منير غصن الذي فاز على لاعب هندي وخسر فيما بعد مع بطل إيران صاحب ذهبية المسابقة.

ويستطيع أبطال الكوراش التعويض من بوابة رياضة السامبو والسامبو المفتوح التي ستجري منافساتها غدا وتستمر ثلاثة أيام.

وكانت دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات المغلقة انطلقت عام 2005 حيث أقيمت الدورة الأولى في العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة 2343 رياضياً ورياضية يمثلون 45 دولة وتباروا في تسع رياضات فيما أقيمت النسخة الثانية من الالعاب في ماكاو الصينية عام 2007 بمشاركة 2476 رياضياً ورياضية من 44 دولة وارتفع فيها عدد الألعاب إلى 17 وانتقلت الدورة في نسختها الثالثة إلى هانوي عاصمة فيتنام عام 2009 وشارك فيها 2396 رياضيا ورياضية من 43 دولة تنافسوا في 15 لعبة واستضافت مدينة اينشيون الكورية الجنوبية النسخة الرابعة بمشاركة 2700 رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة.

المصدر: سانا