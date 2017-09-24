منتخب سورية للسيدات بكرة السلة إلى نصف نهائي الألعاب الآسيوية

تأهل منتخب سورية للسيدات بكرة السلة 3×3 اليوم إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات والفنون القتالية المقامة في تركمانستان بفوزه على منتخب تايوان بنتيجة 10-7 في الدور ربع النهائي.

وسيلتقي منتخبنا في الدور القادم مع منتخب اوزبكستان الذي فاز على منتخب اندونيسيا 17-9.