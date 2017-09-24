منتخب سورية للسيدات بكرة السلة إلى نصف نهائي الألعاب الآسيوية
تأهل منتخب سورية للسيدات بكرة السلة 3×3 اليوم إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات والفنون القتالية المقامة في تركمانستان بفوزه على منتخب تايوان بنتيجة 10-7 في الدور ربع النهائي.
وسيلتقي منتخبنا في الدور القادم مع منتخب اوزبكستان الذي فاز على منتخب اندونيسيا 17-9.
وكان منتخبنا تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على منتخبي تركمانستان 21-14 وعلى منغوليا 13-9 في الدور الأول.
وأحرزت منتخباتنا المشاركة في الدورة التي تستمر منافساتها حتى الأربعاء القادم ميدالية ذهبية عبر مجد الدين غزال في الوثب العالي وبرونزية لحسنة السعيد بالكوراش وبرونزية لمنتخب الفروسية في القفز على الحواجز في مسابقة الفرق الذي مثله الفرسان أحمد حمشو وعمر حمشو ومحمد جوبراني ومصطفى زنداق.
المصدر: سانا
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