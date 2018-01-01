منتخب سورية لكرة الطاولة يحرز ذهبية وفضية في بطولة الأمل لدول غرب آسيا

أحرز منتخب سورية لكرة الطاولة ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة الأمل لدول غرب آسيا تحت 12 سنة التي اختتمت مساء أمس في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 18 لاعبا ولاعبة مثلوا سبعة منتخبات هي سورية والأردن والسعودية واليمن والبحرين وقطر وعمان.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق لاعبتنا الواعدة هند ظاظا بعد فوزها في مبارياتها الست بنتيجة 3-صفر في كل مباريات فئة الإناث بينما حل لاعبنا عبد الله عجاج 9 سنوات بالمركز الثاني لفئة الذكور وتوج بفضية البطولة بعد فوزه في مبارياته الأربع الأولى ضمن دور المجموعات على لاعب سعودي وآخر بحريني ولاعبين أردنيين وتأهل كبطل لمجموعته وفي الدور نصف النهائي فاز على لاعب سعودي وخسر المباراة النهائية أمام اللاعب اليمني المحترف بالدوري القطري ابراهيم جبران.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق لاعبتنا الواعدة هند ظاظا بعد فوزها في مبارياتها الست بنتيجة 3-صفر في كل مباريات فئة الإناث بينما حل لاعبنا عبد الله عجاج 9 سنوات بالمركز الثاني لفئة الذكور وتوج بفضية البطولة بعد فوزه في مبارياته الأربع الأولى ضمن دور المجموعات على لاعب سعودي وآخر بحريني ولاعبين أردنيين وتأهل كبطل لمجموعته وفي الدور نصف النهائي فاز على لاعب سعودي وخسر المباراة النهائية أمام اللاعب اليمني المحترف بالدوري القطري ابراهيم جبران.