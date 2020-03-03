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منتخب سورية لفروسية القفز على الحواجز يتأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم

تأهل منتخب سورية لفروسية القفز على الحواجز إلى نهائيات بطولة كأس الأمم التي ستقام في مدينة برشلونة الإسبانية في تشرين الأول القادم بحلوله خامسا في بطولة أبو ظبي الدولية.


وضم منتخبنا في البطولة المصنفة من فئة “الخمس نجوم على المستوى الدولي” كلا من الفرسان ياسر الشريف وأحمد حمشو وعمرو حمشو وأسامة الزبيبي بإشراف المدرب الدولي راغب ابراهيم باشا.


ويشارك كل فريق في هذا النوع من المسابقات بأربعة فرسان يجتازون شوط المباراة وتحسب أخطاؤهم وزمنهم لتحديد النتائج النهائية مع كل الفرق المشاركة في البطولة وبذلك تحديد تسلسل المراكز وفقا للجنة التحكيم التي تحدد بدورها المتأهل.