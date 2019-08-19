منتخب سورية بكرة الطاولة بفئة الشبلات يحرز ذهبية غرب آسيا

حقق منتخب سورية بكرة الطاولة لفئة الشبلات الميدالية الذهبية اليوم في بطولة غرب آسيا للمنتخبات في نسختها الثالثة المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان.



وفاز منتخبنا في الدور الأول على المنتخب الأردني 3-صفر وخسر أمام المنتخب البحريني 2-3 ليتأهل إلى النهائي الذي حسمه لمصلحته ضد المنتخب اللبناني 3-1.



ومثل منتخب الشبلات كل من هند ظاظا وحلا علي ونايا سليمان وشام عجيب.



ويلتقي منتخبنا بفئة الناشئات مع نظيره اللبناني في المباراة النهائية لهذه الفئة في وقت لاحق اليوم بعد فوزه أمس على المنتخب الأردني 3-صفر.



وكان منتخب سورية لفئة الشابات الممثل بـ زينة اسعد وآية علي وسوزان محمد حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة بعد فوزه في الدور الأول على الأردن 3-1 وعلى المنتخب اللبناني بطل النسخة السابقة 3-1.