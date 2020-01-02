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منتجات غذائية تسبب الأرق

نشر خبراء من جامعة كولومبيا الأمريكية نتائج دراسات تشير إلى المواد الغذائية المرتبطة بالأرق واضطرابات النوم.

وجاء في مقال نشره موقع MedicalXpress أن الخبراء في الجامعة وخلال أبحاثهم المتعلقة بموضوع الأرق قاموا بدراسات حللوا خلالها النظام الغذائي لأكثر من 50 ألف امرأة، وبينت نتائج الأبحاث أن الأغذية الغنية بالكربوهيدرات كالخبز الأبيض والأرز ترفع من معدلات السكر في الدم، وتسبب الأرق.

وقال الأستاذ المساعد في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، والمشرف على الأبحاث المذكورة، جيمس جيمس جانجويتش : "في حال ارتفاع نسب السكر في الدم يبدأ الجسم بإفراز الأنسولين لخفض هذه النسب، وهذا الأمر قد يؤثر على إفراز هرمونات أخرى كالأدرينالين والكورتيزول، والتي قد تتسبب بدورها باضطرابات النوم".

وأشاد بالنتائج التي توصل إليها العلماء الأمريكيون الطبيب والاختصاصي الروسي في علوم المناعة والحساسية، فلاديمير بوليبوك ، وأشار إلى أن "تناول المنتجات الغنية بالكربوهيدرات المركزة يتسبب برفع مستويات الأنسولين في الجسم فجأة ومن ثم انخفاضها، الأمر الذي ينعكس سلبا على عمليات الأيض في الدماغ".


ونصح الطبيب بالابتعاد عن الأغذية التي تحوي كربوهيدرات مركزة قبل النوم، واستبدالها بأطعمة أخرى كالفواكه والحبوب، كما أشار إلى أن شرب كوب من الحليب مع العسل ليلا يساعد على تنظيم عملية الأيض

 


المصدر: نوفوستي