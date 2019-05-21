مناورات للشرطة العسكرية الروسية على حدود الجولان

شهدت محافظة القنيطرة مناورات عسكرية روسية مشتركة أجراها عسكريون سوريون وعناصر الشرطة العسكرية الروسية بحضور "فلاديمير إيفانوفسكي" رئيس دائرة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع الروسية.



وقال "ايفانوفسكي" للصحفيين في وقت سابق إن الشرطة العسكرية الروسية متواجدة في منطقة الجولان على خط برافو حيث تم إنشاء ستة مراكز مراقبة منذ نهاية العام الماضي.



وتتواجد الشرطة العسكرية الروسية في منطقة الجولان منذ عام 2017 بعدما حرر الجيش السوري المنطقة من سيطرة الإرهابيين .



المصدر : سبوتنيك