مناورات بحرية مشتركة بين إيران وسلطنة عمان شمال المحيط الهندي

أعلن مساعد قائد بحرية الجيش الإيراني في الشؤون العملانية الأدميرال محمود موسوي عن بدء المناورات المشتركة للإغاثة والإنقاذ البحري بين إيران وسلطنة عمان في شمال المحيط الهندي.



وأوضح موسوي في تصريح له اليوم أن مجموعة سفن القوة البحرية الإيرانية كانت قد رست في ميناء مسقط العماني وقامت بالتنسيق مع البحرية العمانية بهدف إجراء مناورات مشتركة في مجال الإغاثة والإنقاذ البحري في المناطق التي تم تحديدها مسبقا شمال المحيط الهندي.



وقال.. ان “المرحلة الأولى من مناورات الإغاثة والإنقاذ البحرية المشتركة تضمنت تدريبات تكتيكية عديدة كمناورات تغيير الانتشار ومرافقة السفن التجارية وناقلات النفط والتزود بالوقود في البحر وتبادل الاتصالات والتدريبات الأخرى”.



واعتبر موسوي ان من بين الأهداف الأخرى للمناورات المشتركة هو تمتين أواصر الصداقة بين ايران وعمان على مختلف الصعد ولا سيما في المجال البحري حيث تقام سنويا وبتناوب الاستضافة في كلا البلدين.



وأشار موسوي الى أن مجموعة السفن الحربية الإيرانية المشاركة في المناورات ضمت المدمرة /سبلان/ وسفينة /لاوان/ اللوجستية وقاذفة الصواريخ /فلاخن/ ومروحية مضادة للغواصات إضافة إلى فرق الغواصين.

وكالات