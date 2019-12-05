مناقصة لتزويد سوريا بـ 45 ألف طن من الأرز الأبيض

طرحت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مناقصة لاستيراد 45 ألف طن من الأرز الأبيض، مشترطةً تقديم العروض باليورو .



ونقلت الوكالة عن تجار أوروبيين أن “المناقصة التي طرحتها مؤسسة التجارة الخارجية تُغلق في 6 كانون الثاني 2020”.



وتتضمن المناقصة بحسب الوكالة “شراء أرزاً أبيضاً قصير الحبة من الدرجتين الثالثة أو الرابعة، دون تحديد دولة منشأ معينة”.



وتشترط المناقصة “توريد نحو 25 ألف طن بعد 90 يوماً من تأكيد الطلبية، و20 ألف طن بعد 180 يوماً من توريد الشحنة الأولى، وجرى طلب الأرز معبأ في أكياس’.



وكانت أُغلقت مناقصة سابقة، طرحتها المؤسسة لشراء 45 ألف طن من الأرز، بشروط مماثلة، في 13 تشرين الثاني الماضي، بحسب نفس الوكالة.



كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤخراً، النشرة السعرية رقم (1) للمواد والسلع الأساسية، مبيّنةً أنها “ستكون نافذة من 3 كانون الأول 2019 ولغاية 12 الشهر نفسه”، وحذرت مخالفي هذه النشرة من العقوبات.



يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت سعر كيلو الأرز الصيني (حبة مصرية)، للمنتج أو المستورد بـ380 ليرة، ولبائع الجملة بـ390 ليرة، ولبائع المفرق بـ400 ليرة و(425 معبأ)، أما الأرز التايلندي فسعر الكيلو للمستورد 475 ليرة، والجملة 490 ليرة، والمفرق 515 ليرة و(540 معبأ).



رويترز