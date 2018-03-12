منافع البصل الصحية تنسيك رائحته المنفرة

يتجنب البعض تناول البصل لرائحته المنفرة، إلا أن للبصل فوائد صحية لا يمكن الاستغناء عنها. فوائد قد تدفع البعض لتناوله رغم الرائحة. نتعرف على منافع البصل و أهميته الصحية.









رغم الدموع التي يذرفها الكثيرون لدى تقطيع البصل، إلا أن له فوائد كثيرة تدفع إلى الإكثار من تناوله. فهو يحتوي على فيتامين سي، كما أنه مصدر مهم للألياف ولمضادات الأكسدة المهمة للجسم. وفي ما يلي نستعرض معكم أهم فوائد البصل:





1. تثبيت مستوى السكر في الدم: أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للبصل من الممكن أن يساعد أيضا على تحقيق التوازن في مستوى السكر في الدم. فالبصل يحتوي على الألياف و البوتاسيوم ومواد غذائية دقيقة أخرى تساعد على تعزيز القيم الطبيعية لمستوى السكر في الدم.





1. تثبيت مستوى السكر في الدم: أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للبصل من الممكن أن يساعد أيضا على تحقيق التوازن في مستوى السكر في الدم. فالبصل يحتوي على الألياف و البوتاسيوم ومواد غذائية دقيقة أخرى تساعد على تعزيز القيم الطبيعية لمستوى السكر في الدم.





2. علاج مشكلة الأرق: قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون على أن استنشاق رائحة البصل يساعد في علاج مشكلة الأرق، وفقا لموقع “غيزوندهايت هويته” المختص بالشؤون الصحية. وينصح الخبراء بتقطيع البصل واستنشاق رائحته 5 إلى 10 مرات، ومن ثم وضع البصل المقطع في كأس بجانب السرير لاستنشاق رائحته مرة أخرى قبل النوم.



