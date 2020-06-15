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منافذ بيع مباشرة لمنتجي المواد الغذائية بالأسواق الشعبية في اللاذقية

أطلقت محافظة اللاذقية اليوم مبادرة بالتنسيق مع أصحاب الفعاليات التجارية ومنتجي المواد الغذائية لبيع منتجاتهم بشكل مباشر في الأسواق الشعبية التي تم إحداثها بالمحافظة في مدن “اللاذقية وجبلة والقرداحة” بأسعار مخفضة إما عبر منافذ خاصة لهم أو بالتعاون مع فرع المؤسسة السورية للتجارة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية سامر السوسي أشار إلى أن المبادرة انطلقت من 3 مواقع بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار الجملة من المنتج الى المستهلك مباشرة وتخفيف حلقات الوساطة التجارية الأمر الذي ينعكس مباشرة على تخفيض سعر المادة في الأسواق.


ولفت إلى أن الغاية من المبادرة أيضا منع احتكار المنتجات وتوفيرها في أسواق الخضار والفواكه الأمر الذي يساعد في شراء جميع الاحتياجات من مكان واحد وتخفيف الأعباء عن المواطنين إضافة إلى وضع كشك لبيع الخبز في السوق نفسه مؤكدا أن المبادرة ستسهم في تخفيض الاسعار بالأسواق بالتعاون مع جميع مصنعي المواد الغذائية بالمحافظة.