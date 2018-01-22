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مناشدات بتسريع فرز المهندسين.. وخميس: لجنة رباعية تدرس فرزهم ضمن خطة ممنهجة

 

ناشد عدد كبير من الخريجين المهندسين رئاسة الحكومةبضرورة تسريع فرزهم في مؤسسات الدولة رغم الحديث عن اقتراب صدور الفرز من مجلس الوزاء إلا أنه تأخر.

وفي هذا السياق بين رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال جلسة مجلس الشعب أن سبب التأخر يعود لأن آلية توزيع المهندسين بين الوزارات كانت غير إيجابية ما استدعى تكليف لجنة رباعية تضم ممثلين عن وزارات النقل والأشغال العامة والإسكان والاتصالات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بدراسة الأمر مع الوزارات لإيجاد طريقة للفرز تمكن من الاستفادة المثلى من المهندسين ودراسة حاجة كل وزارة من المهندسين بدقة ليتم فرزهم ضمن خطة مدروسة وممنهجة.

فادي بك الشريف- الوطن أون لاين

 

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