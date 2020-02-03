من 7 مساءً إلى 7 صباحاً .. لا تقنين على البيوت البلاستيكية في طرطوس

الخوف من الصقيع مازال يشغل بال الآلاف من العاملين في زراعة الأنفاق البلاستيكية بطرطوس، فبعد الأضرار الكبيرة التي تسببت بها الأمطار والزوابع والتنانين الهوائية في سهل عكار وسهول بانياس هاهو الصقيع في ظل هذه الظروف الجوية يخيم من جديد ويشغل بالهم في ظل شح وقود التدفئة والانقطاع شبه المتواصل للتيار الكهربائي.



بعض المزارعين تحدثوا عن استخدامهم كل الطرق التقليدية لمقاومة الصقيع ولكن ذلك لن يجدي نفعاً في حال تدنت الحرارة تحت الصفر، ما يجعل محاصيلهم في دائرة الخطر وضياع مجهودهم وبالتالي ضياع أراضيهم وأرزاقهم لأنهم لن يتمكنوا من تسديد ذممهم المالية للصيدليات الزراعية ومتاجر بيع الرقائق البلاستيكية التي تضاعفت أسعارها بعد ارتفاع الدولار مؤكدين أن الحل الأنسب في حالتهم هو توافر التيار الكهربائي أقله خلال ساعات الليل.



المدير العام للشركة العامة لكهرباء طرطوس مالك معيطة أكد توجيهاً من وزير الكهرباء والمحافظ خلال الأيام الماضية بوصل التيار الكهربائي لجميع المناطق التي تضم أنفاقاً بلاستيكية من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحاً، وهذا الأمر مستمر حيث سيتم إعطاء الكهرباء بشكل دائم ليلاً حتى انتهاء فترة الصقيع، مبيناً أن الجهات المعنية كافة بصورة هذه المخاطر ولذلك كان توجيه الوزير لمساعدة المزارعين في إبعاد شبح الصقيع عن مزروعاتهم.



الوطن