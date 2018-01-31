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من يكتب تغريدات ترامب؟

 

تحدث الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال مقابلة عن كتابته لتغريداته على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "​تويتر​"، حيث أكد أنه يقوم بنفسه بكتابة العديد من التغريدات. أضاف قائلا بأنه "في بعض الأحيان يوكل هذه المهمة لأحد اعضائه فريقه عندما يكون مشغولا".

وأوضح ترامب بأنه يكتب هذه التغريدات أحيانا وهو في السرير أو على طاولة الطعام في فترة الفطور و الغذاء. ترامب وفي مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان، اعترف بأنه في بعض الأحيان يوكل مهمة الكتابة و"التغريد" لأحد أعضاء فريقه الذين يعملون معه، في الأيام التي يكون مشغولا فيها بشكل كبير ليقوم بإدلاء بما يرغب كتابته بشكل موجز وسريع.

 

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