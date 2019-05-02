من هي الدول التي سيسمح لها بالمشاركة في اعادة الاعمار؟

أعلنت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري، بثينة شعبان، أن “الدول التي وقفت بجانب سوريا خلال سنوات الحرب، هي فقط من سيسمح لها بالمشاركة في إعادة إعمار البلاد”، معربة عن أملها في أن تكون الصين وإيران وروسيا بين الدول المشاركة في الإعمار.



وقالت بثينة شعبان: “لقد قال الرئيس بشار الأسد، إن الدول التي حاربت ضدنا لن تشارك في الإعمار. فقط الدول التي ساعدتنا وكانت صديقة لنا خلال الحرب ستكون شريكة لنا في إعادة الإعمار”.

من هي



وأكدت مستشارة الرئيس السوري، أنه من الضروري أولا تحرير بقية البلاد قبل الشروع في جهود إعادة الإعمار.



وأضافت: “نأمل أن نتمكن من هزيمة ما تبقى من الإرهاب في شمال شرق سوريا وإدلب. كما نأمل أن تكون روسيا والصين، وبالطبع، إيران شركاء رئيسيين في إعادة بناء سوريا”.



يذكر أن، سوريا قد دمرت بسبب سنوات من الحرب العنيفة، التي دفعت الملايين إلى الفرار إلى مواقع أخرى داخل البلاد أو خارجها. ونظرا لأن النزاع المسلح في سوريا يقترب من نهايته، بعدما استعادت دمشق السيطرة على المناطق الشاسعة التي كان يسيطر عليها الإرهابيون من قبل، وأطلقت سوريا عملية إعادة الإعمار لإعادة بناء الآلاف من المنازل والبنية التحتية التي دمرت أثناء القتال.



سبوتنيك