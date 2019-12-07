من هو “مهند المصري” ..رجل الأعمال السوري الذي ألقي عليه القبض في الإمارات؟

قامت السلطات الإماراتية، مؤخرا، باعتقال رجل الأعمال السوري مهند المصري،تلبية لطلب سوري رسمي باعتقاله وتسليمه لدمشق.



وذكرت مصادر إعلامية منها”القدس العربي” أن الشرطة الجنائية العربية والدولية أو ما يعرف بـ «انتربول دمشق» في وزارة الداخلية السورية، طلب إلى الشرطة الإماراتية مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، توقيف وتسليم شخصين سوريين تتهمهما دمشق بدعم الإرهاب من بينهما مهند المصري، فمن هو رجل الأعمال السوري الذي برز اسمه خلال الحرب؟



ينحدر مهند فايز المصري من منطقة “برزة” في مدينة دمشق، ولد عام 1984 حاصل على دبلوم في الإدارة المالية، ويترأس مجلس إدارة مجموعة “دامسكو” التي تتخذ من مدينة دبي مركزاً لها ويقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتأسست مجموعة “دامسكو” المدعومة تركياً في دمشق عام 2004 وفتحت لها فرعا في العراق عام 2008، وانتقلت للإمارات عام 2011، ثم افتتحت مقرا لها في تركيا عام 2017، لتقوم بنشاطات في مجال الاغاثة، حسب زعمها.



وتشمل النشاطات الاستثمارية للشركة بحسب المصادر، قطاعات سوق الأوراق المالية والأسهم والبورصات، وتجارة زيوت المحركات، الطاقة، تجارة المعادن، المشتقات النفطية،.



كما تشمل تجارة المواد الغذائية الرئيسية (سكر، طحين، قمح، شعير،الفستق الحلبي، زيت الزيتون وعبّاد الشمس)، التجميل والأزياء، النقل والشحن والإنتاج الفني والتسويق الرقمي.



ويتهم المصري بحسب مصادر بأنه “رجل تبييض أموال الإرهـابيين، الذين ارتكبوا الجـرائم في العراق وسوريا وعلى رأسهم “الجولاني”.



وإضافة إلى تهمة صلته بالجولاني، يُتّهَم المصري بتأمين تمويل لتنظيم “هيئة تحرير الشام” من أنشطته التجارية والاقتصادية داخل دولة الإمارات.



الجدير بالذكر أن مصادر معارضة أوردت أن “شركة دامسكو كانت فازت بمشروع تأهيل المنطقة الآمنة المزمع إنشائها شرق الفرات على الحدود السورية التركية، والذي أتى بعد لقاء جمع مديرها “مهند المصري” بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل يومين من توقيفه

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