من هو دان براون

بدايات دان براون

وُلد دان براون في مدينة إكسيتر، نيو هامشاير. كان والده ريتشارد براون مدرسًا للرياضيات، أما والدته فكانت موسيقيةً دينية محترفة. وقد كان أكبر إخوته الثلاثة. اعتاد دان براون منذ طفولته على التعامل مع مختلف المواقف والآراء، فقد ترعرع في عائلةٍ تتناغم فيها العلوم والدين، المعادلات والإيمان، الإبداع والحب.

حصل على تعليمه الجامعي في أكاديمية فيلبس إكسيتر، وبعدها سجّل في كلية أمهرست. كان دان طالبًا نشيطًا في الجامعة، حيث كان في أخوية Psi Upsilon كما كان تلميذًا نجيبًا لدى الروائي الزائر آلان ليلشوك. إضافةً إلى ذلك كان يقوم بالكثير من الأنشطة أيضًا، حيث كان يغني في النادي الغنائي في كلية أمهرست إضافةً إلى ممارسته لرياضة السكواش. تخرج من كلية أمهرست في ماساتشوستس عام 1986.

إنجازات دان براون

اتّخذ دان براون الموسيقى كمهنةٍ له بعد تخرّجه من الجامعة، وبدأ بكتابة الألحان على الآلات الموسيقية. كما أنّه أطلق بعدها شريط كاسيت خاص بالأطفال وسمّاه "SynthAnimals" لاقى نجاحًا جيدًا حيث بِيع منه مئات النسخ. جعله ذلك الأمر يفكّر في إنشاء شركة تسجيل سمّاها "Dalliance". أصدر بعد ذلك ألبومه الأول الجديد "Perspective" الموجّه للشباب والمراهقين وبيع منه بضع مئات من النسخ أيضًا.

انتقل بعدها إلى هوليوود لمتابعة حلمه المهني، لكنّ حياته الموسيقية لم تكن بالشكل الذي أراده وخاصةً من الناحية المادية، لذلك لجأ إلى تعليم اللغة الإسبانية في مدرسة "Beverly Hills Preparatory School".

انضم براون بعدها إلى الأكاديمية الوطنية لكتّاب الأغاني، وشارك في العديد من مناسباتها. عاد بعدها براون إلى الموسيقى حيث نشر ألبومًا جديدًا في عام 1993. ثمّ عاد بعدها إلى نيو هامشاير، حيث عمل هناك كمدرّسٍ للغة الإنجليزية والإسبانية.

كانت الفرصة التي حصل عليها دان بروان بقراءة رواية "The Doomsday Conspiracy" للكاتب سيدني شيلدون هي نقطة التحوّل في حياة دان براون. ألهمته بساطة الكلام النثري الواقعي الموجود فيها مع المحافظة على الكفاءة العالية التي تعامل فيها الكاتب مع أحداث القصة، فقرر بعدها براون التحوّل إلى مهنة الكتابة.

ليحقق حلمه في احتراف الكتابة، بدأ براون بالعمل على رواية " Digital Fortress" وهي أول روايةٍ له مبنيةٌ على التشويق. ترك براون التعليم في عام 1996، وبعد سنتين من هذا التاريخ أصدر براون راويته "Digital Fortress".

عمل براون في هذه الفترة على كتابين فكاهيين "187 Men to Avoid: A Guide for the Romantically Frustrated Woman" الذي نشره تحت اسمٍ متسعارٍ "Danielle Brown"، أما الكتاب الثاني فكان بعنوان "The Bald Book" والذي كرّسه رسميًا لزوجته.

نشر بعدها براون كتابيه الشهيرين في عامي 2000 و2001 "Angels & Deamons" و"Deception Point". قام براون بطرح الشخصية الأساسية روبرت لانغدون خبير الرموز من جامعة هارفارد. لاقى الكتابان نجاحًا متوسطًا حيث بيع أقل من 10,000 نسخة من كلٍ منهما.

أطلق كتاب براون الرابع العنان لقصة نجاح الكاتب التي لم يسبق له أن حصل عليها. لم يتخطَ كتاب براون الرابع الذي كان عنوانه "The Da Vinci Code" كتبه السابقة وحسب، لكنّه حصل على مكانٍ في قائمة نيويورك تايمز لأفضل الكتب مبيعًا خلال أول أسبوعٍ من نشره في عام 2003. بِيعت منه حوالي 81 مليون نسخة حول العالم بحلول 2009. وتقدر عائدات بيع هذا الكتاب لوحده بـ 250 مليون دولار أمريكي.

كان هذا الكتاب الرابع المميز هو الذي دفع بمبيعات كتب بروان الأولى أيضًا. ونافست بعد نشره كتب دان براون الأربعة في قائمة نيويورك تايمز لأفضل الكتب مبيعًا في نفس الأسبوع من عام 2004. كانت شخصية روبرت لانغدون الشخصية الأساسية في كتابه اللاحق "The Lost Symbol" كما كانت في كتابيه السابقين، نُشر هذا الكتاب في عام 2009 وبِيعت منه أكثر من مليون نسخة ورقية والكترونية في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وكندا.

نشر براون آخر كتبه "Inferno" في عام 2013، كان روبرت لانغدون الشخصية الأساسية في هذا الكتاب أيضًا. صعد كتاب "Inferno" إلى المراكز الأولى من قوائم الكتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيث بيعت منه أكثر من 580,000 نسخة في أول أسبوعين فقط.

تبرع دان بروان مع إخوته بما يعادل 2.2 مليون دولار أمريكي لأكاديمية فيليبس إكسيتر كتكريمٍ لأبيهم لإنشائه منحة ريتشارد براون للتكنولوجيا للمساعدة بتزويد الطلاب المحتاجين بالمعدات والحواسيب اللازمة. واستمر براون وزوجته بالعمل الإنساني والخيري، فهم من الداعمين الأساسيين لمؤسسة "New Hampshire Charitable" الخيرية.

صُنف دان بروان ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2005 من قبل مجلة التايمز، كما صنّفت مجلة Forbes دان براون ضمن قائمة "Celebrity 100".

أشهر أقوال دان براون

تعلّمت منذ البداية ألا استمع إلى النقاد، الأشخاص الذين يحبونك، أو الأشخاص الذين لا يحبونك.هذا هو تعريف الإيمان – قبول شيءٍ نتخيل أنّه حقيقي، لكننا لا نستطيع إثباته.لا يتعلّق الأمر بما تخبر به القارئ، بل بما تخفيه.لا أعرف أين أضع نفسي في المشهد الأدبي. أنا أكتب الكتب التي أرغب بقراءتها فقط.أعتقد أنّ واحدًا من الأسباب التي جعلت كتبي تلقى نجاحًا كبيرًا أنها مكتوبة من وجهة نظرٍ مشككة.حياة دان براون الشخصيةكان لعودة براون إلى لوس أنجلوس في عام 1991 الكثير من النتائج الإيجابية على حياته، حيث قابل هناك زوجته بليث نيولون. أعجب بها وكانت مديرة تطوير الفن في الأكاديمية الوطنية لكتابة الأغاني، وبدأت بمساعدته للترويج لمهنته مستخدمةً قوتها ومكانتها. وعندما عاد براون إلى نيو هامشاير في عام 1993 عادت معه، وبذلك أعلنا حبّهما أمام العالم للمرة الأولى.

وعُقد قرانهما في عام 1997 في نيوهامشاير. كانت نيولون السند الأساسي والعمود الفقري لبراون، كما كانت المصدر الأساسي الذي يستمد منه براون قوته وقدراته. وقدّمت له الكثير من المساعدة في العديد من المشاريع المختلفة كالأبحاث وغيرها من الأشياء.

حقائق سريعة عن دان براون

يعتبر دان براون واحدًا من أغنى الكتّاب في العالم، حيث حصل في عام 2005 على 76.5 مليون دولار أمريكي من كتبه لوحدها.بُني منزل دان براون تمامًا مثل المنازل الموجودة في رواياته، حيث يحتوي على الكثير من الممرات السرية واللوحات التي تخفي أبوابًا خلفها.لا يأخذ دان براون يوم عطلة أبدًا، حيث يستيقظ في كل يوم في الساعة الرابعة صباحًا ويكتب سبعة أيام في الأسبوع. ويستمر ذلك حتى في عيد الميلاد.يقوم دان براون بالاستراحة من الكتابة كل ساعة ليقوم بتمارين الضغط.