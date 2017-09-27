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من هو حمودة الصباغ المرشح لرئاسة مجلس الشعب

أفادت مصادرإعلامية بترشيح كتلة حزب البعث العربي الإشتراكي للعضو حمودة الصباغ لرئاسة مجلس الشعب حيث ستجري الإنتخابات يوم الغد الخميس.

وترشح خلال اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث لاختيار مرشحها لمنصب رئيس مجلس الشعب 10 شخصيات هم محمد زاهر اليوسفي، صفوان قربي، سلام سنقر، عبود الشواح، حمودة الصباغ، عبد السلام دهموش، الياس مراد، جمال القادري، فاطمة خميس، ومشعل الحمو.. انسحب منهم 7 ليبقى التصويت على أسماء كل من السادة صفوان قربي، الياس مراد، وحمودة الصّباغ الذي فاز بنتيجة التصويت ليكون مرشح البعث لرئاسة المجلس.

حمودة الصباغ مواطن سوري من مواليد محافظة الحسكة 1959 دخل مجلس الشعب أول مرة في انتخابات عام 2012 درس الحقوق وحاصل على إجازة جامعية ويشغل منصب رئيس مكتب الفلاحين القطري في القيادة القطرية لحزب البعث.

وكالات

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