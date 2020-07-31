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من هو الرئيس الجديد للاتحاد الوطني لطلبة سورية؟

دارين عبد السلام سليمان، من مواليد طرطوس – الدريكيش – عين الجاش1980 .


– طالبة دكتوراة

– كلية الإعلام

– ماجستير في العلاقات العامة من كلية الإعلام جامعة دمشق .

– عضو مكتب تنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية 2010-2020.

– عضو قيادة فرع معاهد دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية 2001-2010.

– عضو الحوار الوطني سوتشي 2018

– عضو اللجنة الدستورية للحوار الوطني/ اللجنة المصغرة / جنيف 2019.

– شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات والحوارات الشبابية والطلابية داخل القطر وخارجه .

– متزوجة ولديها ابن بعمر سبع سنوات.

 

 


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