من هو الرئيس الجديد للاتحاد الوطني لطلبة سورية؟
دارين عبد السلام سليمان، من مواليد طرطوس – الدريكيش – عين الجاش1980 .
– طالبة دكتوراة
– كلية الإعلام
– ماجستير في العلاقات العامة من كلية الإعلام جامعة دمشق .
– عضو مكتب تنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية 2010-2020.
– عضو قيادة فرع معاهد دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية 2001-2010.
– عضو الحوار الوطني سوتشي 2018
– عضو اللجنة الدستورية للحوار الوطني/ اللجنة المصغرة / جنيف 2019.
– شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات والحوارات الشبابية والطلابية داخل القطر وخارجه .
– متزوجة ولديها ابن بعمر سبع سنوات.
الوطن