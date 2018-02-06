من هم الأكثر عرضة لهجوم الكلاب؟

وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة وثيقة بين خطر مهاجمة الكلاب للشخص وبين شعوره بالخوف، وميله إلى العصبية والقلق وحتى الاكتئاب.

وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة وثيقة بين خطر مهاجمة الكلاب للشخص وبين شعوره بالخوف، وميله إلى العصبية والقلق وحتى الاكتئاب.

ونشر العلماء نتائج دراستهم الاستقصائية في مجلة علم الأوبئة والصحة الاجتماعية، حيث شملت 694 شخصاً من مقاطعة شيشاير في شمال غرب المملكة المتحدة.

ونشر العلماء نتائج دراستهم الاستقصائية في مجلة علم الأوبئة والصحة الاجتماعية، حيث شملت 694 شخصاً من مقاطعة شيشاير في شمال غرب المملكة المتحدة.

واتضح من إجابات المشاركين أن 25% منهم تعرضوا لعضة كلب، وأن معدل حدوث ذلك في المجتمع بلغ 18.7 لكل 1000 شخص سنوياً. وتتفق هذه الأرقام مع نتائج الدراسات الاستقصائية التي جرت في الولايات المتحدة.

واتضح من إجابات المشاركين أن 25% منهم تعرضوا لعضة كلب، وأن معدل حدوث ذلك في المجتمع بلغ 18.7 لكل 1000 شخص سنوياً. وتتفق هذه الأرقام مع نتائج الدراسات الاستقصائية التي جرت في الولايات المتحدة.