من فنون الغش في حماة.. بودرة إسمنت أبيض في الألبان وماء الأوكسجين في الأجبان

أكد زياد كوسا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضبط ثلاثة معامل مخالفة لإنتاج الألبان والأجبان في مدينة حماة.

وقال: الأول كان يضيف نشاء إلى الألبان، والثاني ماء الأوكسجين الضار جداً والممنوع قانونياً في الأجبان والحليب، والثالث بودرة الاسمنت الأبيض والنشاء والزبدة إلى الألبان!!

وقد تم إغلاق المعامل الثلاثة على الفور لمدة 15 يوماً للأول، ولمدة شهر لكل من المعملين الثاني والثالث بعد تحرير الضبوط اللازمة بحق أصحابها، وإحالتهم على القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل لأن بودرة الإسمنت وماء الأوكسجين يحتويان على مواد كيماوية مضرة، وهي جريمة بحق المواطنين, وأكد كوسا أنه تمت مشاهدة كيس إسمنت أبيض إلى جانب النشاء وطرود الزبدة في المستودع الذي تبلغ مساحته 300م2 وتستخدم في صناعة الألبان، حيث تمت مصادرة جميع المواد بشكل نظامي من قبل المديرية.. ونأمل من المواطنين الشرفاء التعاون معنا في الإبلاغ عن أي حالة يشكون بها، أو مشاهدة بالعين المجردة، والاتصال على الرقم المجاني في المديرية 119 حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة وعدم الخجل، لأن من لا يخجل من الضرر بصحتك، لا تخجل منه في الإبلاغ عنه, وأضاف: إن جولات عناصر الدائرة مستمرة، ولن يتوانوا أبداً عن أي حالة تضر بصحة المواطنين، لأن المساس بهم خط أحمر، وأن لا رحمة لأي شخص يقوم بمثل هذه الأعمال مهما علت مرتبته، لأن الجميع تحت سلطة القانون, ومنذ بداية العام حتى 26/3 تم تنظيم 850 ضبطاً مخالفاً على القانون 14 لعام 2015 منها: 375 ضبطاً تتم المصالحة عليها بعد دفع مبلغ 25 ألف ل.س كعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير نظامية، والإعلان والبيع بسعر زائد، و475 ضبطاً لا تتم المصالحة عليها كنقص وزن الخبز، وإنتاج خبز سيئ الصنع، والمتاجرة بالدقيق التمويني والمحروقات بشكل غير نظامي، وذبح المواشي خارج المجزر البلدي.

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن