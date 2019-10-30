من سيحصل على 25 مليون دولار مقابل رأس البغدادي؟

وضعت الولايات المتحدة مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وعرضت 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساعد على تحديد موقعه أو إلقاء القبض عليه أو إدانته في ذروة أنشطة تنظيم “داعش”.



وإذا صدقنا الولايات المتحدة، فإن البغدادي قد مات. فمن سيحصل على المكافأة؟



من المتوقع أن يحصل المخبر العربي الذي كان مقربا من البغدادي على جزء أو كل المكافأة التي وعد بها الأمريكيون، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.



لم يتم الكشف عن اسم وجنسية المخبر. ومع ذلك، فمن المعروف أن المخبر أولاً، اتصل بمخابرات قوات سوريا الديمقراطية، وقاموا هم بدورهم بربطه بالأمريكيين.



وفقًا للصحيفة الأمريكية، قدم المخبر معلومات مخابراتية ليس فقط عن المكان الذي كان يختبئ فيه الإرهابي، ولكن أيضًا خطة لغرف المبنى.



كان المخبر قريبًا جدًا من زعيم “داعش” إلى حد أنه في وقت العملية الخاصة كان في نفس المنزل. بعد يومين من التصفية، نُقل خارج البلاد مع أسرته.



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، القضاء على البغدادي خلال عملية أمريكية خاصة في سوريا. ومع ذلك، أشارت وزارة الدفاع الروسية أنها لا تملك بيانات موثوقة حول مقتل أبو بكر البغدادي. كما قال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن موسكو لم تتلق أدلة على مقتل الإرهابي.



سبوتنيك