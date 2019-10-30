مشروع قانون ضريبة جديدة تحت قبة مجلس الشعب
الجيش يواصل انتشاره على الحدود السورية التركية ونظام أردوغان يواصل خروقاته
«اللجنة الدستورية» تنطلق في جنيف وشويغو يعلن اكتمال عملية سحب الفصائل الكردية
الجيش ينتشر على الحدود الشمالية بمحور يمتد 90 كم.. و«قسد» تستكمل الانسحاب
ترامب يعترف بأنه أرسل جنوده إلى سورية من أجل النفط
الجيش و«الحربي» يستهدفان بضربات موجهة الإرهابيين في ريفي إدلب وحمص
57 حريقاً حراجياً وزراعياً في ثلاثة أيام بطرطوس تلتهم 726 دونماً
أنقرة تهدّد باستئناف العملية العسكرية
الشركة السورية للنفط تكتشف حقل غاز في دير عطية
«قسد» تنسحب من الحدود: إشارات إيجابية لتوسيع الاتفاق بين الأكراد والحكومة
الجيش يصل إلى الحدود شمالاً ويخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال التركي
سورية ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال إلى عمق 30كم
الجيش يدخل مدينة الدرباسية الحدودية مع تركيا
شاهد عيان لعملية مقتل “البغدادي” يروي ما رأى و”النصرة” تفرض طوقاً أمنياً حول مكان العملية
أنباء عن مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أميركية شمال غرب سوريا امس

من سيحصل على 25 مليون دولار مقابل رأس البغدادي؟

وضعت الولايات المتحدة مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وعرضت 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساعد على تحديد موقعه أو إلقاء القبض عليه أو إدانته في ذروة أنشطة تنظيم “داعش”.

وإذا صدقنا الولايات المتحدة، فإن البغدادي قد مات. فمن سيحصل على المكافأة؟

من المتوقع أن يحصل المخبر العربي الذي كان مقربا من البغدادي على جزء أو كل المكافأة التي وعد بها الأمريكيون، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.

لم يتم الكشف عن اسم وجنسية المخبر. ومع ذلك، فمن المعروف أن المخبر أولاً، اتصل بمخابرات قوات سوريا الديمقراطية، وقاموا هم بدورهم بربطه بالأمريكيين.

وفقًا للصحيفة الأمريكية، قدم المخبر معلومات مخابراتية ليس فقط عن المكان الذي كان يختبئ فيه الإرهابي، ولكن أيضًا خطة لغرف المبنى.

كان المخبر قريبًا جدًا من زعيم “داعش” إلى حد أنه في وقت العملية الخاصة كان في نفس المنزل. بعد يومين من التصفية، نُقل خارج البلاد مع أسرته.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، القضاء على البغدادي خلال عملية أمريكية خاصة في سوريا. ومع ذلك، أشارت وزارة الدفاع الروسية أنها لا تملك بيانات موثوقة حول مقتل أبو بكر البغدادي. كما قال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن موسكو لم تتلق أدلة على مقتل الإرهابي.

 


سبوتنيك