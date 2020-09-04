من سوريا إلى رومانيا وبعلامة تجارية جديدة.. أكبر شحنة مخدرات بالملايين!

أعلنت الشرطة الرومانية عن ضبتها أكبر شحنة مخدرات في تاريخها، قادمة من سوريا، عبر ميناء اللاذقية، مخبأ ضمن صناديق لصناعة صابون الغار تابعة لشركة "محمد بشير جبلي".



وفي بيان لوزارة الداخلية الرومانية جاء فيه «إن الشحنة التي وصلت إلى رومانيا من ميناء "اللاذقية" تضمّنت 1480 كيلوغراماً من الحشيش، و751 كيلوغراماً من حبوب "الكبتاغون" المخدرة أي أكثر من أربعة ملايين قرص مخدر، بقيمة تقدّر بنحو 60 مليون يورو.



وأوضحت الوزارة أن «سفينة تحمل حاويتين وصلت، الأحد الماضي، إلى ميناء مدينة كونستانتا شرقي رومانيا، قادمة من ميناء "اللاذقية" السوري، وعلى متنها 40 طناً من المواد غير الغذائية، وقد تم إخفاء المخدرات داخل عبوات المنتجات التي تحتوي على صابون عضوي عالي الكثافة، بغرض تجنب كشفها».



الشرطة وصفت العملية بأنها «أكبر عملية ضبط لحبوب الكبتاغون والحشيش في هياكل مكافحة تهريب المخدرات في تاريخ الشرطة الرومانية»، مشيرةً إلى أنها لا تزال تحقق مع مواطنين وأجانب للوصول إلى كل من له صلة بالشحنة».



وفي 01/07/2020 ضبطت الشرطة الإيطالية أكبر عملية تهريب المخدرات على مستوى العالم الأمفيتامين أو ما يعرف بحبوب الكبتاغون، تم تصنيعها من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا. وقد أوقفت الشحنة التي تبلغ 14 طناً وتقدر قيمتها بمليار يورو في مرفأ ساليرنو جنوب مدينة نابولي.



وفي أواخر شهر نيسان 2020 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب “متة خارطة” السورية التابعة مجموعة كبور الدولية، قادمة من سوريا.



وكانت السلطات المصرية قد أحبطت في 13 نيسان محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات (الحشيش)مخبأة داخل علب حليب "ميلك مان" على متن باخرة قادمة من سوريا ومتوجهة إلى ليبيا عبر مصر.



وسبق أن ضبطت خفر السواحل اليونانية كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا بقيمة نصف مليار دولار مخبأة في ثلاثة حاويات محملة بالمخدرات تحمل قرابة 5.25 طن من المخدر، وهو عبارة عن 33 مليون قرص كبتاجون.