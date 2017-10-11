من دمر إلى جرمانا مروراً بالمزة ملايين الليرات سرقت من السيارات

أثناء قيام دورية من فرع الأمن الجنائي في دمشق بمتابعة مهامها في مراقبة المشبوهين، اشتبهت بشخص أثناء قيامه بمراقبة أحد مكاتب الحوالات المالية على متن سيارة خاصة، وقامت بإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (ع ، ع)، ضبط بحوزته مبلغ/75.000/ خمسة وسبعين ألف ليرة سورية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة مبالغ مالية من سيارات بعد ملاحقة أصحابها من أمام مكاتب الحوالات والبنوك ومراقبتهم حتى نزولهم منها عن طريق كسر زجاج السيارة وسرقة المبالغ المالية منها.

كما اعترف المقبوض عليه بإقدامه بالاشتراك مع شخص متواري على ارتكاب عدة حوادث سرقة منها:

1ــ سرقة مبلغ /350.000/ ثلاثمائة وخمسون ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( كيا ) في محلة دمر.

2ــ سرقة مبلغ / 1.000.000/ مليون ليرة سورية من سيارة نوعها ( كيا ) في محلة المزة.

3ـ سرقة مبلغ / 200.000/ مائتي ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( بيك آب ) في منطقة المزة.

4ـ سرقة مبلغ / 260.000/ مئتان وستون ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( سابا ) في محلة دمر.

5ـ سرقة مبلغ / 2.500.000/ مليونان وخمسمائة ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( هونداي) في محلة دمر.

6ـ سرقة مبلغ /350.000/ ثلاثمائة وخمسون ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( بيجو ) في محلة جرمانا.

تم حجز السيارة التي يستخدمها في عمليات السرقة، ومازالت الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على المتواري المذكور، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

المصدر: وزارة الداخلية