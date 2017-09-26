الجيش العربي السوري يتقدم برياً لتعزيز دفاعاته في جبل الثردة
المعلم: الأكراد يريدون شكلاً من الإدارة الذاتية في سوريا وهذا أمر قابل للتفاوض
دمشق نشهد الفصل الأخير من الأزمة، وغارات على خطوط «التحالف» الأمامية في دير الزور
الجيش يسيطر على قرى جديدة في ريف حمص الشرقي
موسكو تطالب واشنطن بتوضيح وجود قوات أمريكية في مناطق انتشار “داعش”
يلدريم: تركيا وروسيا وإيران تعمل على إقامة منطقة جديدة لخفض التوتر في عفرين السورية
محاكمة لاجئين سوريين في ألمانيا بتهمة اغتيال 36 موظفا في الحكومة السورية
ارتفاع التوتر في إدلب، و«تخفيف تصعيد» حول عفرين
ارتقاء شهيدين في درعا والقنيطرة في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر
ارتقاء شهيدين وإصابة 5 أشخاص جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على مدينة القرداحة
المعلم: كل اجتماع يخص سورية لا تحضره الحكومة السورية ممثلة الشعب يبقى اجتماعا تآمريا
وزير مالية سابق يكشف معلومات مذهلة عن الاحتياطي السوري من الذهب و العملات الصعبة
الجيش يسيطر على ريف دير الزور الغربي: «التحالف» يتحرك نحو الحدود العراقية
صراع الشرق السوري: دمشق و«قسد» أمام مفترق حاسم
لافروف: القضاء على الإرهابيين ربما لا يكون هدف واشنطن الوحيد في سوريا

من خلال 25 شركة.. طهران لها الأولوية في إعادة الإعمار

تتطلع الشركات الإيرانية للفوز بإعادة تأهيل الطرق والجسور والمشاريع المتعلقة بقطاع الموارد المائية في سوريا خلال إعادة الإعمار.من خلال 25 شركة.. طهران لها الأولوية في إعادة الإعمار

وفي معرض “إعادة إعمار سوريا”، أعرب معاون وزير الطاقة الإيراني، بهرام نظام الملكي، عن رغبة الشركات الإنشائية بالعمل في قطاع الموارد المائية بسوريا، لا سيما بعد تجاربها الناجحة في العديد من دول العالم.

وبحسب وكالة “إسنا” الإيرانية، دعا نظام الملكي، خلال لقائه وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، حسين عرنوس، لإقامة شركات إنشائية مشتركة بين دمشق وطهران.

ووفقاً له، تهدف طهران من خلال مشاركتها في المعرض، إلى اطلاع الجانب السوري على خبرات الشركات الإيرانية في مجالات الطرق والجسور والمياه والتطوير العقاري والهندسة والاستشارات.

واستعرضت إيران من خلال 25 شركة مشاركة في المعرض، منتجاتها من مستلزمات البناء، والمعدات، والآليات.

من جانبه، أكّد عرنوس أن الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار لشركات الدول الصديقة التي وقفت مع سوريا في أحلك المراحل وأشدها مأساوية.

المصدر: وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.