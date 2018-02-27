من جرابلس إلى معرّة النعمان: الاحتلال التركي يتمدّد

ومع إحكام قوات «غصن الزيتون» أمس قبضتها على بلدة قرمنلق (ناحية شيخ الحديد) تبدو العملية مؤهلة للانعطاف نحو التّوغل في عمق النواحي التابعة لمنطقة عفرين، ما يعني ضرب طوق يحيط بالمنطقة بأكملها. ويحظى هذا التطور بأهميّة خاصّة، ليشكّل مع سائر تطورات اليومين الأخيرين في ريفي حلب وإدلب «تمدّداً» تركيّاً ذا تبعات استراتيجيّة لا يُستهان بها. وبات الجيش التركي حاضراً على مساحات واسعة تمتدّ من جرابلس (ريف حلب الشمالي الشرقي) إلى محيط مدينة معرة النعمان (ريف إدلب الجنوبي) حيث تقع أقرب نقطة تركيّة حوالى 15 كيلومتراً شرق المدينة (قرية صرمان، التي تبعد بدورها حوالى 5 كيلومترات عن أقرب نقطة سيطرة للجيش السوري وحلفائه). وعلى أهميّة تطوّرات العدوان على عفرين، غير أنّ هذه التطورات لا تشكّل سوى جزءٍ من الصورة الكليّة التي تشتمل أيضاً على تطورات المعارك الدائرة في ريفي حلب وإدلب بين «جبهة تحرير سوريا» و«جبهة النصرة». معارك «الإخوة الأعداء» التي بدت مع انطلاقتها مجرّد حلقة من سلسلة اقتتال المجموعات المسلّحة بدأت أخيراً في تظهير واحد من أهمّ أهدافها المُخفاة، وهو تأمين محيط «نقاط المراقبة التركيّة» ودفع «النصرة» بعيداً عنها. ويبدو لافتاً أنّ تحالف «جبهة تحرير سوريا» (المكوّن من «حركة أحرار الشام» و«حركة نور الدين زنكي») يظهر اهتماماً خاصّاً بطرد «النصرة» بعيداً عن النقاط التركيّة. فعلاوة على معرّة النعمان، سُجّل في خلال الأيام الأخيرة طردُ «النصرة» من مدينة دارة عزّة وجبل الشيخ بركات (ريف حلب الشمالي الغربي) حيث تبعد أقرب نقطة تركيّة قرابة أربعة كيلومترات فقط (جبل سمعان). كما طُردت «النصرة» من بلدة كفرناصح (ريف حلب الغربي) التي تبعد أقلّ من عشرة كيلومترات عن النقطة التركيّة في جبل عقيل. وعلى نحوٍ مماثل انتزعت «تحرير سوريا» بلدتي قاح وسلوى (ريف إدلب الشمالي) على مسافة أقل من أربعة كيلومترات عن النقطة التركيّة (2 كيلو متر شمال سلوى). ويأتي خروج «النصرة» من بلدة أطمة (مع معبرها الحدودي) ضروريّاً لاستكمال طردها من كامل منطقة «طوق عفرين» الممتد من إعزاز إلى جبل عقيل عبوراً بأطمة بشكل أساسي. ويمكن القول إنّ المشروع التركي في مرحلته الراهنة قد نجح فعليّاً في ضرب ثلاثة أطواق استراتيجيّة، أوضحها هو المحيط بعفرين، أما الثاني فالهادف إلى دفع «النصرة» نحو الانكماش في مناطق وسط محافظة إدلب. الطوق الثالث جزئيّ يحيط بمناطق الجيش وحلفائه عبر محورين: المحور الأوّل غربيّ يمتد من جنوب الزهراء وصولاً إلى جنوب أبو الضهور، أما المحور الثاني فشماليّ عبر مناطق «درع الفرات».

ومع إحكام قوات «غصن الزيتون» أمس قبضتها على بلدة قرمنلق (ناحية شيخ الحديد) تبدو العملية مؤهلة للانعطاف نحو التّوغل في عمق النواحي التابعة لمنطقة عفرين، ما يعني ضرب طوق يحيط بالمنطقة بأكملها. ويحظى هذا التطور بأهميّة خاصّة، ليشكّل مع سائر تطورات اليومين الأخيرين في ريفي حلب وإدلب «تمدّداً» تركيّاً ذا تبعات استراتيجيّة لا يُستهان بها. وبات الجيش التركي حاضراً على مساحات واسعة تمتدّ من جرابلس (ريف حلب الشمالي الشرقي) إلى محيط مدينة معرة النعمان (ريف إدلب الجنوبي) حيث تقع أقرب نقطة تركيّة حوالى 15 كيلومتراً شرق المدينة (قرية صرمان، التي تبعد بدورها حوالى 5 كيلومترات عن أقرب نقطة سيطرة للجيش السوري وحلفائه). وعلى أهميّة تطوّرات العدوان على عفرين، غير أنّ هذه التطورات لا تشكّل سوى جزءٍ من الصورة الكليّة التي تشتمل أيضاً على تطورات المعارك الدائرة في ريفي حلب وإدلب بين «جبهة تحرير سوريا» و«جبهة النصرة». معارك «الإخوة الأعداء» التي بدت مع انطلاقتها مجرّد حلقة من سلسلة اقتتال المجموعات المسلّحة بدأت أخيراً في تظهير واحد من أهمّ أهدافها المُخفاة، وهو تأمين محيط «نقاط المراقبة التركيّة» ودفع «النصرة» بعيداً عنها. ويبدو لافتاً أنّ تحالف «جبهة تحرير سوريا» (المكوّن من «حركة أحرار الشام» و«حركة نور الدين زنكي») يظهر اهتماماً خاصّاً بطرد «النصرة» بعيداً عن النقاط التركيّة. فعلاوة على معرّة النعمان، سُجّل في خلال الأيام الأخيرة طردُ «النصرة» من مدينة دارة عزّة وجبل الشيخ بركات (ريف حلب الشمالي الغربي) حيث تبعد أقرب نقطة تركيّة قرابة أربعة كيلومترات فقط (جبل سمعان). كما طُردت «النصرة» من بلدة كفرناصح (ريف حلب الغربي) التي تبعد أقلّ من عشرة كيلومترات عن النقطة التركيّة في جبل عقيل. وعلى نحوٍ مماثل انتزعت «تحرير سوريا» بلدتي قاح وسلوى (ريف إدلب الشمالي) على مسافة أقل من أربعة كيلومترات عن النقطة التركيّة (2 كيلو متر شمال سلوى). ويأتي خروج «النصرة» من بلدة أطمة (مع معبرها الحدودي) ضروريّاً لاستكمال طردها من كامل منطقة «طوق عفرين» الممتد من إعزاز إلى جبل عقيل عبوراً بأطمة بشكل أساسي. ويمكن القول إنّ المشروع التركي في مرحلته الراهنة قد نجح فعليّاً في ضرب ثلاثة أطواق استراتيجيّة، أوضحها هو المحيط بعفرين، أما الثاني فالهادف إلى دفع «النصرة» نحو الانكماش في مناطق وسط محافظة إدلب. الطوق الثالث جزئيّ يحيط بمناطق الجيش وحلفائه عبر محورين: المحور الأوّل غربيّ يمتد من جنوب الزهراء وصولاً إلى جنوب أبو الضهور، أما المحور الثاني فشماليّ عبر مناطق «درع الفرات».