من جديد : مقتل سائق سيارة خاصة وسلب سيارته في ريف اللاذقية

بأقل من 24 ساعة تمكن عناصر مديرية منطقة الحفة وناحية صلنفة التابعة لها من كشف ملابسات جريمة القتل والقاء القبض على كل من المدعوين (ح - ن) و شريكيه (ب - ن) و ( ح - ص) بين قرية الستانية ودباش لارتكابهم جرم استدراج المدعو ( حمزة بدور) وإطلاق النار عليه من بارودة روسية وقتله وسلب سيارته ومن ثم رمي جثته بإحدى الوديان.



وتبين أن الفاعلين هم من أرباب السوابق بجرائم السرقة ومطلوبين بعدة نشرات شرطية.



تم مصادرة الباروده الروسية و استرداد السيارة المسلوبة ومازال التحقيق جاري مع المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء أصولا.





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