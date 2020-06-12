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من أجل تهريب الدقيق.. المخابز الخاصة تناور ببيع الخبز عبر البطاقة الذكية

صرّح مدير المؤسسة السورية للمخابز، جليل إبراهيم،  بأن تطبيق بيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية «الذكية»، لا يلقى القبول من بعض أصحاب المخابز في القطاع الخاص، لأنهم كانوا يستفيدون من تهريب الدقيق التمويني لتحصيل أرباح كبيرة، لأن التوزيع عبر البطاقة سيؤدي لزيادة الرقابة ومنع التلاعب.

وأشار إلى أنه لا يمكن وضع إحصاء دقيق، لنتائج تطبيق توزيع الخبز في محافظتي دمشق وريف دمشق، عبر البطاقة الإلكترونية، حالياً، بسبب عاملين، ترافقا مع موعد تطبيق التوزيع، وهما الإجراءات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، وحلول شهر رمضان المبارك، حيث تتغير العادات الاستهلاكية للخبز، ولا يمكن اعتماد هذه المرحلة كمؤشر إحصائي دقيق.

وبيّن أنه يمكن الحصول على نتائج أكثر دقة خلال الفترة القادمة، وسيجري العمل على تطبيق التوزيع عبر البطاقة الإلكترونية بدقة أكثر، مضيفاً: ويمكن أن نصل لقرابة 20% من الوفر الناتج عن هذه العملية نتيجة ضبط عمليات الهدر وتهريب الدقيق التمويني وبيع الخبز كأعلاف.

 


الوطن