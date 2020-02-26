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من أجل إسعادهم.. شركة تمنح موظفيها إجازات مدفوعة الأجر

قررت شركة بلجيكية متعددة الجنسيات تطبيق نظام جديد لتحفيز موظفيها من خلال منحهم المزيد من الإجازات المدفوعة الأجر من أجل إسعادهم وتحفيزهم على الإنتاج.

سيتمكن الموظفون في الشركة من الحصول على عطلات مدفوعة الأجر “غير محدودة” لفترة أقصاها أسبوعين لكل موظف، في إطار خطة لتحفيز الإنتاج.

وستدخل الخطة الجديدة حيز التنفيذ بدء من بداية آذار، للعاملين في مقر الشركة بمدينة لوفيه لانوف الجامعية ببلجيكا.
وتقدم الشركة خدمات تتعلق بالترجمة ويعمل فيها 175 موظفا من كل أنحاء العالم، بحسب مانقلت “رويترز”.

من جهته صرح رئيس الشركة، جيو يانسنس، عن هدف هذا المشروع واصفا بأنه يريد جعل موظفيه أكثر سعادة من أجل العمل بكفاءة أكبر.

وأكد على رغبته بأن لايشعر موظفوه بالإرهاق والضغط، وبنهاية حزيران سيشمل هذا القانون جميع فروع الشركة في أوروبا وآسيا وأمريكا.