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ممثلة لبنانية تشارك في مسلسل إسرائيلي

 

كشفت قناة “الجديد” اللبنانية يوم أمس الأحد أن فنانة فرنسية من أصل لبناني تشارك في مسلسل إسرائيلي بعنوان “فوضى”. وتدعى الممثلة ليتيسيا ايدو وهي من عائلة مختلطة تتألف من أب لبناني وأم فرنسية.

وأشارت مصادر تابعة للقناة اللبنانية أن الممثلة ولدت وترعرت في فرنسا، ولم تزر لبنان مطلقا وكما أنها لا تجيد اللغة العربية. أما بالنسبة لأدوارها الفنية باللغة العربية فهي تقوم بحفظ المقاطع عن ظهر قلب.

وتقول ليتيسيا انّ “هدفها في الحياة هو أن يفهم الأشخاص بعضهم البعض وليس أن يبتعدوا عن بعض”، وتضيف: “عائلتي تعاني من الانقسام بين الديانات، وحرب في لبنان، وفي إسرائيل، وقد سئمت هذا الحال. لهذا أطمح إلى حل المشاكل بطرق أخرى”.

يذكر أن الممثلة شاركت في أعمال إسرائيلية أخرى وبرزت كشخصية عربية في كل أعمالها.

المصدر:صيدا اون لاين

 

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