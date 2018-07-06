ممثلاً للرئيس الأسد.. السفير عبد الكريم يشارك في تشييع الوزير قانصو

شارك سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم ممثلاً للسيد الرئيس بشار الأسد اليوم في تشييع الوزير ونائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي السابق علي قانصو في مأتم رسمي وشعبي حاشد أقيم في بلدته الدوير الجنوبية بمنطقة النبطية في جنوب لبنان.

كما شارك في التشييع ممثلون عن الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية ورؤساء أحزاب وقوى سياسية لبنانية وفلسطينية.

وكان قانصو توفي أمس بعد معاناة مع المرض حيث كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.



المصدر : سانا