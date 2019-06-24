ممثل وزير الخارجية الأسترالي يلتقي قادة من “قسد” في شرق الفرات

وصل السبت 22/6/2019 ممثل وزير الخارجية الأسترالي جون فيليب، إلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكياً في شرق الفرات السوري.



ووفقاً لوكالة “هاوار” الكردية فإن فيليب أكد أن الجانبين اتفقا على إيجاد آلية مشتركة لمقاضاة مسلحي تنظيم “داعش” في أراضي شرق الفرات.



من جهته، أعلن الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية لـ”الإدارة الذاتية” عبد الكريم عمر، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدّة مواضيع استراتيجية مهمة، حول سورية، مضيفاً أن “الجانبان ناقشا ضرورة مقاضاة مرتزقة داعش في مناطق الإدارة الذاتية، وكونهم اعتُقلوا في هذه المناطق وهنا تتواجد كافة الأدلة على جرائمهم التي ارتكبوها على هذا الأراضي، وأكّدنا على حقنا في مقاضاة هؤلاء الإرهابين حسب القوانين الدولية”.



وسبق وصول هذا الوفد الأسترالي وصول عدة وفود أجنبية منها فرنسية وأخرى هولندية وأمريكية وسويدية والتقوا أيضاً بمسؤولين من “قسد” ويأتي ذلك بالتزامن مع الانتهاكات التي تمارسها “قسد” بحق أهالي مناطق شرق الفرات من غير الكرد، والتي تتمثل باعتقالات وحملات مداهمات لمنازلهم والمجازر التي يرتكبوها بحقهم.





